نتانياهو يشيد و البحرين اول المرحبين بقرار ترامب اعتبار الحرس الثوري منظمة ارهابية

جهينة نيوز:

أشاد رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين “بقرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية”، وقال إن الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد استجاب لطلبي”.

وأضاف نتانياهو في بيان له “شكرا لك يا صديقي العزيز الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرارك تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية”، وتابع “شكرا لك على الاستجابة لطلب آخر مهم يخدم مصالح بلدينا وبلدانا أخرى”.

و في ذات السياق ذكر بيان صادر عن الخارجية البحرينية اليوم الاثنين "ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بقرار الولايات المتحدة الأميركية الصديقة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني كعنصر عدم استقرار وعامل توتر وأداة لنشر العنف والإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره".

وأضاف البيان إن البحرين "تتطلع إلى تحرك فاعل وحازم من قبل المجتمع الدولي لإجبار النظام الإيراني على الكف عن دعم التنظيمات والميلشيات الإرهابية واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتوقف الفوري عن كل ما يزعزع الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".