ظريف يقترح ادراج القوات العسكرية الاميركية في غرب اسيا ضمن قائمة الارهاب

جهينة نيوز:

وجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف رسالة الى المجلس الاعلى للامن القومي الايراني اقترح فيها ادراج القوات العسكرية الاميركية في غرب اسيا ضمن قائمة التنظيمات الارهابية.

وافادت وكالة "فارس" انه نظرا للدعم العلني والخفي من قبل القوات العسكرية الاميركية في المنطقة للتنظيمات الارهابية وتدخلها المباشر في تنفيذ الاعمال الارهابية، فقد وجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف رسالة الى رئيس المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الدكتور حسن روحاني، اقترح فيها على هذا المجلس ان يقوم بادراج القوات العسكرية الاميركية في منطقة غرب اسيا والمسماة "سنتكوم" ضمن قائمة الجمهورية الاسلامية الايرانية للتنظيمات الارهابية بناء على "قانون مواجهة انتهاك حقوق الانسان وممارسات اميركا المغامرة والارهابية في المنطقة" المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي.