المقداد يستعرض مع ويسترين مشكلة الألغام التي خلفتها المجموعات الإرهابية

جهينة نيوز:

استقبل نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد الأمينة العامة لهيئة المساعدات النرويجية هنرييت ويسترين والوفد المرافق لها.

ونوه الدكتور المقداد بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات النرويجية في سورية.

واستعرض الوضع الراهن لمشكلة الألغام التي خلفتها المجموعات الإرهابية بكثافة في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري وما تمثله ألغام الإرهابيين من خطر كبير على أرواح المدنيين السوريين وتعيقهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية إضافة إلى ازدياد عدد ضحايا الألغام والأجهزة المتفجرة التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في كل مكان تواجدت فيه.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور المقداد أن الدولة السورية تبذل جهوداً كبيرة لإزالة هذا الخطر حيث تابعت بمناسبة اليوم العالمي لإزالة الألغام بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة لنزع الألغام حملة لزيادة الوعي العام حول مخاطر الألغام وكيفية التصرف عند مصادفة أجسام غريبة.

ورحب نائب الوزير برغبة المنظمة النرويجية بالعمل في سورية في مجال نزع الألغام بالتنسيق الكامل مع الدولة السورية.

بدورها أعربت ويسترين عن استعداد منظمتها للعمل الإنساني في مجال إزالة الألغام بشكل ميداني وتقديم كل الخبرات المتاحة لديها مشيرة إلى أن هيئة المساعدات النرويجية تنشط في العديد من البلدان التي تواجه مشكلة انتشار الألغام حيث تساعد حكومات الدول المعنية على تنفيذ برامج وطنية لإزالة الألغام ومخاطرها.

حضر اللقاء من الجانب السوري عبد المنعم عنان مدير إدارة المنظمات وأسامة علي مدير مكتب نائب الوزير والدكتور علاء حمدان مسؤول الملف وعلياء محفوظ علي من مكتب نائب الوزير ونور علي من إدارة المنظمات ومن الجانب النرويجي إيريك بولسون القائم بأعمال النرويج في دمشق وبير بريفيك مدير الأعمال المتعلقة بالألغام في الهيئة وغري باليستاد مديرة التنمية والتعاون الإنساني في الهيئة وكاري بيورنسغارد مستشارة السفارة النرويجية في دمشق.