ترامب: أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وحسب "رويترز" أضاف ترامب إن "أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران و ذلك بمزاعم "دعمها للأنشطة الإرهابية" في إشارة لدعم إيران لحركات المقاومة المناهضة للإحتلال الاسرائيلي المدعوم بشكل غير مشروط من الادارة الامريكية.

وقال الرئيس الأمريكي بحسب سبوتنك إن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".

و يذكر أن مجلس الشورى الإيراني يعد مشروع قرار بتصنيف الجيش الامريكي كمنظمة إرهابية فيما حذر الحرس الثوري القوات الأمريكية الموجودة في غرب آسيا بأنها لن تنعم بالهدوء في حال تصنيف الحرس الثوري كمنظمة ارهابية.