جنوب أفريقيا تخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي

جهينة نيوز:

خفضت جنوب أفريقيا مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدي كيان الاحتلال الإسرائيلي تنفيذا لقرار بهذا الشأن اتخذه قبل 16 شهرا الحزب الحاكم في البلاد.

وكان حزب “المؤتمر الوطني الأفريقي” قرر أن تخفض الحكومة بصورة فورية وغير مشروطة مستوى التمثيل الدبلوماسي لدي الكيان الاسرائيلي من سفارة إلى مكتب ارتباط.

كما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الشهر الماضي عزم حكومته تخفيض مستوى علاقاتها “الدبلوماسية” مع كيان الاحتلال الإسرائيلي دعما لحقوق الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزيرة خارجية جنوب افريقيا لينديوي سيسولو قولها للصحفيين في جوهانسبورغ “لن نعين ممثلا في (إسرائيل) على مستوى سفير وسيعمل المكتب هناك على مستوى مكتب ارتباط” مشيرة إلى أن قرار الحزب جار تنفيذه.

وسبق للحزب الذي أسسه الزعيم الراحل نيلسون مانديلا أن عبر مرارا عن دعمه للقضية الفلسطينية.

يذكر أن جنوب أفريقيا استدعت سفيرها لدى كيان الاحتلال في أيار 2018 احتجاجا على الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين خلال الاحتجاجات على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.