خمس وسائل تسهم في تقوية الذاكرة وتحسين الحفظ

جهينة نيوز:

توصل باحثون بريطانيون لخمس وسائل تسهم في تقوية الذاكرة وتحسين الحفظ عند الأشخاص الذين يعانون إما من فقدان المعلومات أو من الذاكرة الضعيفة.

وأوضح باحثون من جامعة روهامبتون البريطانية خلال دراسة حديثة أن أول هذه الوسائل هي العودة إلى الماضي عبر استحضار الأحداث المتسلسلة زمنيا بشكل عكسي فهذا يساعد على التذكر بشكل أسرع.

ووفقا للدراسة فإن الوسيلة الثانية هي الرسم الذي يساعد كثيرا في تحسين الذاكرة فقد قسم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين إحداهما من المسنين وطلبوا منهم ربط كل كلمة برسم معين والمجموعة الثانية من الشباب وطلبوا منهم كتابة كل كلمة اثناء تعلمها حيث كانت النتائج مفاجئة جدا فتأثير الرسم كان ملحوظا إلى درجة أن المسنين تمكنوا من استرجاع الكلمات بنفس كفاءة الشباب.

وأشار الباحثون إلى أن الوسيلة الثالثة هي ممارسة التمارين الرياضية لمدة 35 دقيقة بعد أربع ساعات من حفظ معلومات ليجدوا أن القدرة على استرجاعها كانت أسرع مما لو مارسوها بعد الحفظ مباشرة أما الوسيلة الرابعة فهي الاسترخاء لفترة قصيرة بعد الحفظ مباشرة الأمر الذي يسهم في استرجاع المعلومات حتى بعد أسبوع كامل من حفظها بينما الوسيلة الخامسة أخذ قسط من النوم أو ما تعرف بالقيلولة التي ترفع درجة التذكر بنسبة كبيرة.

وأوصى الباحثون باختيار ما يناسب الشخص من هذه الوسائل بحسب العمر والقدرة على ممارسة أكثرها كفاءة بالنسبة له.