تراجع جديد لليرة التركية

جهينة نيوز

تراجعت الليرة التركية اليوم لتسجل 7120ر5 مقابل الدولار.

وذكرت وكالة رويترز ان قيمة الليرة التركية انخفضت نحو 58ر1 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 6220ر5.

وفي العام الماضي فقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار بفعل المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وهيمنة أردوغان عليه وتدهور العلاقات مع واشنطن.

وتعاني تركيا ركودا اقتصاديا جراء سياسات أردوغان الداخلية والخارجية وهو ما أكدته المؤسسات الدولية المتخصصة حيث وصل معدل التضخم إلى أكثر من 20 بالمئة ونسبة البطالة إلى أكثر من 11 بالمئة كما سجل مكتب الإحصاء التركي ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية بنسبة تفوق 30 بالمئة خلال العام الماضي.