وزارة الأوقاف تصدر بيانا بعد ورود فتوى تبيح "أكل لحم الأسير"!

جهينة نيوز

نفت وزارة الأوقاف السورية صحة الأخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا عن وجود أخطاء ضمن المناهج الدراسية العامة والشرعية.

وفي تصريح لموقع الوطن أونلاين أكد مصدر في وزارة الأوقاف أن الأخبار التي انتشرت عن وجود فتاوى تبيح أكل لحم الأسير غير صحيحة على الإطلاق ولا وجود لها في المناهج السورية القديمة أو الحديثة.

وتناقلت مواقع التوصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أخبار تتحدث عن وجود درس في مادة القراءة بمنهاج الصف الثاني الابتدائي باسم “فارس من بلدي” يتحدث عن المعارض “محمد فارس”، إضافة لوجود درس في كتاب الحادي عشر الشرعي يبيح أكل لحم الأسير وهو الأمر الذي استهجنه ونفاه بشدة المصدر في وزارة الأوقاف السورية.

بدوره أشار المركز الوطني لتطوير المناهج في وزارة التربية أكد أن درس القراءة المذكور كان موجود في النسخات القديمة من المنهاج وهو غير موجود حالياً في الطبعات الحديثة المعمول بها في المدارس داخل سوريا .

يذكر أن المناهج السورية الجديدة تعرضت لحملة انتقادات واسعة على خلفية وجود أخطاء فكرية وفنية عديدة فيها، وفيما اعتبر بعض المختصين أن هناك مبالغة في الانتقاد أكد البعض الأخر وجود بعض الأخطاء وضرورة تعديلها بصورة فورية.

يشار إلى أن وزارة التربية في سوريا شكلت في وقت سابق لجنة خاصة لدراسة الملاحظات والمقترحات الواردة إليها من قبل المواطنين والمختصين حول المناهج المطورة من أجل تلافيها.