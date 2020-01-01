ميريام فارس تصر على اخفاء مرضها وحياتها الشخصية

جهينة نيوز

أشعلت النجمة اللبنانية ميريام فارس مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها عن زوجها، وذلك عندما ظهرت مؤخراً في برنامج تلفزيوني مع الإعلامي السعودي هشام الهويش وردت ميريام فارس على سؤال عن سر إصرارها على إخفاء هوية زوجها وعدم كشفها لملامحه في الصور، وكذلك ابنهما جايدن، حيث قالت: "في فرق إني مخبية جوزي وبين نحنا ما بنحب ننشر حياتنا.. بس إحنا بنطلع وبنروح وبنسافر.. يمكن نص الوسط الفني بيعرف زوجي وبيعرف ابني.. بس مش ناشرين حياتنا على السوشيال ميديا".

وعندما استطرد الإعلامي السعودي بأن جمهور النجمة اللبنانية يحبها ويريد تتبع تفاصيل حياتها الشخصية، ردت هي بثقة: "صراحة.. ما حدا اشتكى".

ورفضت ميريام فارس الحديث عن تفاصيل مرضها الذي أخفت تفاصيله، معبرة عن غضبها من الصحافة العربية، حيث قالت إنها تعتب عليها لأن الكثير من المواقع والمجلات كانت تنشر أخباراً عنها دون تحري الدقة.

ورغم ذلك، فإن البعض انتبه إلى تغير صوت ميريام فارس خلال ظهورها في البرنامج، معيدين النظر فيما تم نشره منذ أسابيع قليلة عن أنها تعاني من مرض نادر أصاب أحبالها الصوتية، وهو ما جعل صوتها يتغير قليلاً