شرطة عجمان تكرم شابا سوريا مقيم أنقذ طفلا قبل سقوطه من الطابق السابع

جهينة نيوز

أنقذ شاب مقيم، سوري الجنسية، طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات قبل سقوطه من الطابق السابع

وكرم القائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، محمد أنس العرابي، الذي أنقذ الطفل، مشيداً بسرعة البديهة وحسن التصرف اللذين أظهرهما، حيث شاهد من نافذة منزله، عن طريق الصدفة، في البناية المقابلة، الطفل وهو يتسلق النافذة بشكل خطر ويهدد حياته.

فتوجه فوراً إلى الشقة وتمكن من الإمساك به، وعمل على رعايته مع إخوته، في ظل غياب الوالدين، وتركهما لأبنائهما برفقة الخادمة، دون تأمين السلامة في المنزل، واتصل العرابي بمركز شرطة النعيمية الشامل وأبلغهم بالحادثة.

وانتقلت دورية الشرطة إلى الموقع، وأمنت على الأطفال، ونقلتهم إلى مركز الدعم الاجتماعي لحين استدعاء ذويهم.

ونوهت شرطة عجمان بضرورة الاهتمام بإجراءات السلامة في المنازل، وخصوصاً في الشقق العالية ذات النوافذ القابلة للفتح، لضمان سلامة الأطفال، وحمايتهم من خطر السقوط.