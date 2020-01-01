70 % من السعوديين بدناء بسبب الوجبات السريعة

جهينة نيوز

أكد البروفسور عبدالرحمن الشيخ أن 4 ملايين سعودي مصابون بالسمنة التي تعد مصدر قلق صحي في المملكة وسببها هو تطبيقات المطاعم وتوصيل الوجبات السريعة حتى ساعات متأخرة من الليل

ملتقى تعزيز الصحة أمس الأحد، إن التوقعات تشير إلى إصابة نحو 500 مليون شخص حول العالم بالسكري بحلول العام 2030، مؤكداً أن أربعة ملايين سعودي يعانون من السكري.

ونصح البروفيسور عبدالرحمن الشيخ بممارسة الرياضة للقضاء على أمراض السمنة. محذراً الشباب في سن المراهقة بشكل خاص من الفاست فود (الوجبات السريعة)، لاسيما أن الإحصاءات تؤكد أن 18 بالمئة منهم يعانون من البدانة التي تسبب السكري.

وأكد أن نصف مرضى الفشل الكلوي هم في الأصل مصابون بالسكري.

وتعد السمنة مصدر قلق صحي في السعودية، حيث تفيد التقارير بأن السمنة هي أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في المملكة التي تسجل أحد أعلى معدلات انتشار مرض السكري المرتبط بشدة بالسمنة المفرطة على مستوى العالم.

وأظهرت دراسة طبية، تم نشرها عام 2014، أن البدناء يكلفون السعودية أكثر من 500 مليون ريال سنوياً (حوالي 133 مليون دولار) بسبب ترددهم على المستشفيات لعلاج أمراض سببها المباشر هو زيادة الوزن.