انتقادات واسعة للحكومة السعودية بسبب تكريمها ل سمية الخشاب وهذا هو السبب

جهينة نيوز

أثار تكريم الفنانة سمية الخشاب في السعودية من قبل جمعية المنتجين والموزعين السعوديين ضجة كبيرة في أوساط المجمتع السعودي، وانهالت التعليقات والانتقادات من كل صوب عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن الرفض والاستنكار تجاه هذا الأمر.

وكانت سمية الخشاب قد تم تكريمها بـ"ختم الرسول ﷺ "، مما دفع العديد للتعليق على الأمر بطريقة رافضة تمامًا، فكتب أحد النشطاء وقال: " الجميع سمع بتكريم الحكومة للممثلة المصرية (سمية الخشاب)، لكن كثيرون لا يعلمون الكارثة الأكبر من ذلك! هل تعلمون بماذا تم تكريمها؟ لقد كرَّمتها بـ"ختم الرسول"ﷺ !!للمعلومية: هذه الممثلة لم تقدم سوى الأدوار الهابطة في المسلسلات والأفلام! هذا الإستفزاز ليس الأول ولن يكون الأخير !!".