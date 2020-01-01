بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات معرض الأعمال الروسي العربي في موسكو

جهينة نيوز

انطلقت فعاليات معرض الأعمال الروسي العربي (أرابيا اكسبو 2019) صباح اليوم بمشاركة سورية ودول عربية عدة في العاصمة الروسية موسكو.

وذكر موقع روسيا اليوم أن هذه الفعالية الاقتصادية تهدف لإعطاء زخم للعلاقات بين روسيا والعالم العربي والارتقاء بها لمستوى جديد إضافة لتطوير التعاون بين الشركات الروسية والعربية.

ويترافق المعرض مع انعقاد الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال العربي الروسي في قاعة المعارض المركزية بموسكو.

وينظم هاتين الفعاليتين مجلس الأعمال الروسي العربي واتحاد الغرف العربية وغرفة التجارة والصناعة الروسية ووزارة الصناعة والاقتصاد والطاقة الروسية.