الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد إيران حتى عام 2020

جهينة نيوز

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات ضد إيران، المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لمدة عام آخر.

وجاء في بيان المجلس: "قام المجلس اليوم [مجلس الاتحاد الأوروبي] بتمديد التدابير التقييدية حتى الـ 13 من شهر أبريل/ نيسان 2020، ردا على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران".

وأوضح البيان أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول لـ 82 شخصا ومنظمة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الإجراءات "حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها للقمع في إيران، ومعدات تتبع الاتصالات".

وكانت هذه العقوبات قد فرضت على إيران منذ عام 2011، ويتم تمديدها باستمرار بشكل سنوي.

المصدر: سبوتنيك