تفعيل 10 عيادات سكرية في درعا وعيادة نسائية متنقلة

جهينة نيوز

تشهد العيادة السكرية المركزية في مدينة درعا ضغطاً شديداً بعدد المراجعين وتضاف لها عيادة الصنمين الفرعية وإن بدرجة أقل لكونهما العيادتين الوحيدتين المفعلتين خلال سنوات الأزمة، لكن بعد عودة أرجاء المحافظة إلى كنف الدولة تغير الوضع تماماً وأصبح هناك العديد من العيادات المشابهة التي تقدم الخدمة لمرضى السكري في أرجاء مختلفة من المحافظة.

الدكتور أشرف برمو مدير صحة درعا أوضح لـ«تشرين» أن المديرية قامت بعد التحرير بتفعيل عمل 9 عيادات سكرية لتخديم المرضى في أماكن إقامتهم وتخفيف العبء عن العيادة المركزية في درعا وتوزعت العيادات المفعلة في كل من مدن وبلدات بصرى الشام ونوى وطفس وداعل والحراك والشجرة وتسيل والمسيفرة والجيزة ويتم العمل حالياً على تجهيز عيادة إضافية في مدينة جاسم لتوضع في الخدمة قريباً، لافتاً إلى أنه جرى تأمين وتدريب الكوادر الصحية للعمل في العيادات المفعلة بالتوازي مع رفدها بالأدوية اللازمة من خافضات السكر الفموية والأنسولين، إضافة إلى أجهزة تحليل سكر.

وبيّن الدكتور نايل الزعبي- رئيس دائرة الأمراض السارية والمزمنة أنه نظراً لمعاناة جميع تلك العيادات من النقص الحاد بالأطباء ولمتابعة تقييم علاج المرضى تم اتباع خطة عمل لاستحضار جميع المرضى من تلك العيادات إلى طبيب العيادة المركزية في مجمع العيادات الشاملة في مدينة درعا بحيث يتم تقييم وضع المرضى وتحديد العلاج المناسب لهم وتحديث سجلاتهم ومن ثم إرسالها إلى العيادات السكرية في بلداتهم لمتابعة تلقيهم العلاج.

من جانب آخر أشار، مدير الصحة إلى أنه تم مؤخراً تزويد المديرية بعيادة نسائية متنقلة تحتوي على جهاز ايكو وكرسي ولادة طبيعية وهي تقدم خدمات رعاية الحوامل ومعالجة الأمراض النسائية إضافة إلى توزيع المقويات والفيتامينات للحوامل وبلغ عدد المراجعات اللواتي قدمت لهن الخدمة حتى الآن 120 مراجعة، وتتركز جولات العيادة التي تتم برفقة طبيبة نسائية وقابلة على المناطق التي لا يوجد فيها أطباء نسائية وقابلات وشملت حتى الآن بلدات نامر ونصيب واليادودة وعتمان ومساكن جلين والعجمي والطيبة، علماً أنه يوجد في المديرية من السابق 3 عيادات متنقلة أخرى كان ولا يزال لها دور كبير في أداء الخدمات الصحية والعلاجية ضمن المناطق المحررة وتوجد في معبر نصيب الحدودي عند عودة مهجرين سوريين من مخيمات اللجوء في الأردن لتقديم الخدمة الطبية لهم في حال احتياجها.

كما أشار برمو الى استلام المديرية من خلال وزارة الصحة وبالتعاون مع المنظمات الدولية لسيارة إسعاف حديثة جرى ضمها إلى منظومة الإسعاف ليصبح فيها 16 سيارة إسعاف ويأتي ذلك في إطار دعم المنظومة وترميم النقص الحاصل في سياراتها نتيجة تعرضها خلال الأزمة لتعديات مختلفة تمثلت بالسرقة والحرق ما خفض عددها كثيراً بعد أن كان قبل الأحداث 39 سيارة.