غولدن لاين تعلن عن جزء جديد من وردة شامية

جهينة نيوز

أعلنت شركة غولدن لاين لإنتاج الفني ، عبر صفحاتها الرسمية عن نيتها إنتاج جزء جديد من مسلسل وردة شامية. فكتبت:

بعد ملايين المشاهدات لمسلسل وردة شامية على MBC دراما بانتظار الجزء الثاني... بعد النجاحات المتتالية التي حققها في عروضه الأولى، وعلى موقع" يوتيوب" حيث وصل عدد مشاهدات الحلقة الواحدة 4 ملايين، مع تقارير إعلامية كثيرة تشير إلى استعداد الشركة المنتجة "غولدن لاين" لتصوير جزء ثانٍ.."

يذكر ان العمل من إخراج تامر إسحاق، كتابة مروان قاووق وبطولة سلوم حداد، سلافة معمار، شكران مرتجى، سلافة معمار، سعد مينا، ندين تحسين بيك، يوسف حداد بالإضافة إلى العديد من النجوم السوريين واللبنانيين.