امريكا تطالب قوات حفتر بوقف عملياتها العسكرية في ليبيا فورا

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تطالب قوات المشير خليفة حفتر بوقف الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس فورا.

وأضاف بومبيو، "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن القتال قرب طرابلس. أوضحنا أننا نعارض الهجوم العسكري لخليفة حفتر ونطالب بالوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية ضد العاصمة الليبية. يجب أن تعود القوات إلى مواقعها السابقة".

وحمل وزير الخارجية الأمريكي جميع الأطراف المعنية المسؤولية عن حدة التصعيد الحالي".

وأشار إلى أن "الهجوم العسكري على طرابلس يعرض المدنيين للخطر ويقوض احتمالات مستقبل أفضل لجميع الليبيين".

وأكد أن الولايات المتحدة لا تؤيد الحل العسكري للصراع في ليبيا.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت مؤخرا إلى مؤشرات إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر، في أبو ظبي، حيث اتفقا على البحث عن حلول غير عسكرية وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية. وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن إقامة المؤتمر الوطني الليبي الجامع في الفترة بين 14 و16 نيسان/أبريل الجاري في مدينة غدامس، غربي ليبيا.