300 مليون ليرة اعتمادات قروض المصرف الزراعي في السويداء

جهينة نيوز

بلغت الاعتمادات المخصصة لقروض المصرف الزراعي بالسويداء خلال الربع الأول من العام الحالي 300 مليون ليرة وبين المهندس نسيم حديفة مدير المصرف أنه تم تنفيذ 225 مليون ليرة من هذه الإقراضات لغايات القروض القصيرة الأجل من بذار وسماد والقروض متوسطة الأجل لغاية شراء الأبقار المستوردة والجرارات والعزاقات، حيث تم تسليم 7 جرارات للمزارعين المكتتبين على جرارات من معمل الآليات بحلب، إضافة إلى تسليم 20 جرارا عن طريق القطاع الخاص، وقروض لـ40 عزاقة، كما تم الانتهاء من تسليم الأسمدة الزراعية للفلاحين وذلك للمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة مع الاستمرار بتمويل محاصيل الخضار الصيفية، وقد بلغت كميات الأسمدة الموزعة لتاريخه 2100 طن، ويقوم المصرف حاليا باستجرار حاجة المحافظة من مادة اليوريا من معمل الأسمدة بحمص تمهيدا للموسم القادم، أما باقي الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية فمتوافرة لدى فروع المصرف بالمحافظة بكميات تكفي لتغطية حاجة الموسم.

وفي سياق القروض شارك المصرف مؤخرا الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بورشة العمل التي قام بها الصندوق لغاية توضيح القروض الممنوحة بموجب الاتفاق الإداري بين المصرف الزراعي وصندوق المعونة الاجتماعية وذلك لـ18 قرضا زراعيا وريفيا يستهدف ريف المحافظة والأسر الفقيرة.

وعلى صعيد آخر أشار حديفة إلى أن المصرف يقوم حاليا بجدولة قروض المصرف الزراعي استنادا للقانون 46 للعام 2018، القاضي بالإعفاء من فوائد وغرامات التأخير والفوائد العقدية، وجدولة رأس المال الأساسي لـ10 سنوات بفائدة عقدية جديدة شريطة أن يقوم المزارع بدفع حسن نية 5% من رأس المال الأساسي، حيث بلغ عدد القروض المجدولة لتاريخه 600 قرض، والمبالغ المعفاة نحو 90 مليون ليرة، بموازاة ذلك تم الانتهاء من صرف تعويضات صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية بواقع مليار و 251 مليون ليرة، استفاد منها 8900 مزارع

كما أن المصرف مستمر بمنح الرواتب التقاعدية لأسر وذوي الشهداء والمتقاعدين المدنيين بواقع 50 مليون ليرة شهريا، وأكد مدير المصرف أن السيولة متوافرة، حيث بلغت ودائع المصرف لتاريخه نحو 900 مليون ليرة، ويوجد إقبال على الإيداع أكثر من السحب.