إتحاد العلماء المسلمين الذي اسسه القرضاوي يصف الجيش الليبي بالمرتزقة

جهينة نيوز:

منذ بدأ الربيع العربي المشؤوم و بعض علماء الآمة أصبحوا طرف في الإقتتال بين العرب و المسلمين و عوضاً عن الدعوة للحوار تارة يدعون لما يسموه الجهاد و تارة أخرى للقتال و عوضاً عن دعوة الفرقاء الليبين للحوار صدر بيان عن الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي اسسه القرضاوي يوجه في إتهامات بالجملة للجيش الوطني الليبي و يدعو للتصدي له و ذلك بالتوافق مع السياسات التركية و القطرية التخريبية في المنطقة علماً بأن هذا الاتحاد لم يقم بإدانة تركيا لقيامها بتهريب السلاح لجماعات ارهابية في ليبيا.

هذا ووصف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي اسسه القرضاوي عملية المشير حفتر ضد الجماعات الارهابية في مدينة طرابلس الغرب بـ العدوان الغاشم، و للمفارقة وصف الوضع الحالي في ليبيا و كأنه كما كان في عهد القذافي حين كانت ليبيا مزدهرة و دولة واحدة قبل التدخل الخارجي من قبل الناتو و قبل العدوان على ليبيا و في بيان للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين طالب الاتحاد الشعب الليبي بجميع مكوناته ومؤسساته الوقوف صفاً واحداً أمام ما وصفه بـ المؤامرة التي تستهدف تحقيق الفوضى الهدامة، والنيل من الشعب الليبي في كيانه ووحدة شعبه، مناشداً بضرورة تحقيق مصالحة شاملة وتشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة.

و وصف الاتحاد العام للعلماء المسلمين الذي اسسه القرضاوي في قطر الجيش الوطني الليبي بـ ميليشيات المرتزقة حيث جاء في البيان "ومنذ أن دعم حفتر بأموال بعض العرب ليقوم بسفك الدماء ونشر الفوضى، وتمزيق الشعب الليبي، والهيمنة على مقدرات الشعب الليبي يمضي في مشروعه الخطير ، ولم يكتف بكل ذلك، وإنما يتجه اليوم لاحتلال العاصمة (طرابلس) والقضاء على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها عربياً وأممياً، حيث هي العضو المعترف بها في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ومع ذلك يتركونها لتواجه وحدها جيش الميلشيات المرتزقة."

و يأتي بيان اتحاد العلماء الذي مركزقه قطر بعد ثلاث ايام على بيان لخارجية مشيخة قطر أصدرت دولة قطر بيانا عاجلا تعبر فيه عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير في ليبيا، الذي يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع مما ينذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

و يذكر أن قطر تمول عدد من التنظيمات الارهابية في ليبيا فيما كانت تركيا تمدهم بالسلاح و قد ضبطت حكومة الوفاق عدد من شحنات الأسلحة التركي, فيما كذلك هاجمت تركيا الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير حفتر و لكن بحدة أقل من بيان اتحاد العلماء المسلمين الذي اسسه القرضاوي حيث اعتبرت تركيا أن عملية "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس تزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا وتقوض جهود التسوية السياسية في البلاد.

وقالت الخارجية التركية، في بيان صدر عنها بهذا الصدد في وقت سابق من اليوم: "إن التصعيد الخطير للأوضاع في ليبيا جراء العملية العسكرية ضد طرابلس يثير قلقا بالغا. ومثل هذه المحاولات لا تؤذي السكان المدنيين وتزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد فحسب وإنما كذلك تعرقل العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة".

واعتبرت الخارجية التركية أن من بالغ الأهمية في هذه الظروف أن يتفوق المنطق السليم والعقلانية من أجل خفض التوتر وضمان الهدوء.

وأعربت تركيا عن دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، من أجل التسوية السياسية للنزاع الليبي، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد لتأييد هذا النهج والتمسك به.

وفي بيان آخر للوزارة، أصدرت تركيا تحذيرات لمواطنيها من القيام بزيارات إلى ليبيا على خلفية التصعيد العسكري في طرابلس ومحيطها.

وشددت الخارجية مع ذلك على أن السفارة التركية لدى طرابلس وقنصلية البلاد في مصراتة ستواصلان عملهما.

و يذكر أن المشير خليفة حفتر أعلن عن بدأ حملة لتطهير طرابلس من الجماعات الارهابية و لكن أصبحت الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي و جماعات ارهابية الى جانب قوات تتبع للحكومة المعترف بها بقيادة فايز السراج هذا و يذكر أن الجماعات التي يقاتلها حفتر هي :

كتيبة ثوار طرابلس

تشكلت الكتيبة عقب أحداث 2011، على يد مهدي الحاراتي وعبد الحكيم بلحاج أحد قيادات تنظيم القاعدة، ويقودها حاليا هيثم التاجوري وهشام بشر، تمتلك بعض الآليات العسكرية، ولا يعرف العدد الحقيقي لها خاصة أنها تتبع جهاز الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

يتوزع نفوذها بين تاجوراء، ومنطقة سوق الجمعة، وقاعدة معيتيقة، وبعض المناطق جنوب شرق العاصمة.

كتيبة بوسليم

من أكبر الكتائب في العاصمة طرابلس، وتشتهر باسم كتيبة "غنيوة"، نسبة لقائدها عبد الغني الككلي، وتعود أصوله لحي بوسليم بالعاصمة.

فرسان جنزو

تضم الكتيبة مئات المقاتلين، ويقودها ناجي قندي من منطقة جنزو، والذي أحرق منزله يوم الجمعة الماضية، بعد أنباء" لم تؤكد" عن انضمامه للجيش.

الحرس الوطني

يضم الحرس الوطني 4 كتائب، كان على رأسها عبد الحكيم بالحاج القيادي بتنظيم القاعدة "المحظور في روسيا"، وتتوزع سيطرة على أماكن عدة في العاصمة، ويقدر عدد أفرادها بعدة آلاف.

كتائب مصراتة

يؤكد الخبراء، أن مصراته تضم أكثر من 100كتيبة ولواء، وأنها الأكثر تسليحا في الكتائب غير التابعة للجش الوطني، وأن موقعها في المنطقة الوسطى يجعلها بعيدة عن مسرح الأحداث.

لواء المحجوب

أحد الألوية التابع للمجلس العسكري بمصراتة إضافة إلى لواء الحلبوص الذي يتبع المجلس أيضا، ويقوم الأول بحماية مبنى رئاسة الوزراء الواقع بطريق السكة وسط طرابلس، ويعد اللواء من أبرز الألوية المسلحة بالعاصمة طرابلس ويبلغ تعداد عناصر أكثر من ألف عنصر، إلا أن الأخير لا يعرف تبعيته لمن الآن.

الليبية المقاتلة

مجموعة تأسست على يد عبد الحكيم بلحاج ويدعمها علي الصلابي الموجود في قطر، وتحمل فكر السلفية الجهادية، وكانت ضمن المجموعات الأشرس في ليبيا، حتى تراجع نفوذها في عامي 2017، و2018.

لواء البقرة

يقوده بشير خلف الله، الذي يعرف بـ بشير البقرة. وكان طرفا في العديد من الاشتباكات حول مطار وقاعدة معيتيقة الجوية، ولا زال يسيطر على بعض المناطق في العاصمة طرابلس، على الرغم من إصدار السراج أوامر بحله في وقت سابق.

اللواء السابع

يتكون اللواء السابع مشاة من ضباط وجنود كتيبة محمد المقريف ويعرف بالكانيات نسبة إلى قائده محمد الكاني، وتعد ترهونة هي منطقة نفوذه الكبرى، وأبرز قيادات اللواء هم، العقيد، الشارف بوزيد، آمر اللواء، والذي عمل سابقا كمعاون للفريق الراحل، بلقاسم القانقا، في الحرس الجمهوري وقوة التدخل.

ويعد المقدم ناصر الشفتري، والمقدم حمزة مهير، والضابط محمد العامري، من أهم قيادات اللواء، ويضم نحو 4 آلاف عسكري من بني وليد وورشفانة وسرت والعجيلات والنوايل ومنطقة الشاطئ وسبها. ويضم اللواء عشرات الأسماء من قيادات الأسلحة المختلفة، ولم يظهر في الأحداث الأخيرة حتى الآن.

وكالات