الأسرى الفلسطينيون يطلقون معركة الكرامة الثانية

جهينة نيوز:

أطلق الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي اليوم معركة الكرامة الثانية وبدؤوا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة بحقهم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 30 أسيرا في معتقلات الاحتلال بدؤوا تحت شعار معركة الكرامة 2 إضرابا مفتوحا عن الطعام والماء وسينضم عشرات الأسرى إليهم في يوم الأسير الفلسطيني في الـ 17 من الشهر الجاري احتجاجا على اعتداءات قوات الاحتلال وانتهاكاتها بحقهم.

وصعدت سلطات الاحتلال مؤخرا انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بأكثر من 6 آلاف أسير وخاصة في معتقل النقب حيث تصاعدت وتيرة اقتحام أقسامه وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة أكثر من 100 أسير فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق في ظل استمرار إجراءات الاحتلال التعسفية كالعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة والتعذيب النفسي والجسدي وسياسة الإهمال الطبي .