عناصر الهندسة في الجيش يطهرون مدخل دير الزور الجنوبي ويفجرون عشرات الألغام من مخلفات داعش

جهينة نيوز:

حفاظا على حياة المدنيين مشطت وحدة من الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم محيط دوار البانوراما على المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور والذي يتخذه الأهالي مكانا للتنزه والرحلات خلال فصل الربيع.

وذكر أحد خبراء تفكيك الألغام في وحدات الهندسة بالجيش أن وحدات الهندسة أجرت كشفا أوليا عبر مسح كامل للمنطقة الممتدة من دوار البانوراما باتجاه الجنوب الغربي وصولا إلى تلة أم عبود على جانبي الطريق الدولي دير الزور- تدمر ولا سيما الطرق الترابية والأماكن المنبسطة والمنحدرات ووضعت بعد تحديد الأماكن التي زرع الإرهابيون فيها الألغام خارطة للتحرك والبدء بإزالتها بشكل آمن واحترافي.

وبين أن عناصر الهندسة فجروا بوساطة كاسحة ألغام عددا كبيرا من الألغام المضادة للأفراد والدروع بعضها أمريكي الصنع كما تم تفكيك عدد منها بعد تحديد أماكنها من قبل مجموعة من عناصر المشاة عبر أسياخ السبر وكاشفات الألغام.

بدوره أشار رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل إلى أن تنظيف دوار البانوراما من مخلفات الإرهابيين يوفر بيئة آمنة لأهالي دير الزور الذين اعتادوا على ارتياد المنطقة في فصل الربيع ويجنب المدنيين مخاطر الألغام التي تسببت في الفترة الماضية بحصد أرواح وإصابة العشرات من المدنيين.