وصول دفعة جديدة من العائلات إلى ممر جليغم في البادية السورية قادمة من مخيم الركبان

جهينة نيوز:

وصلت دفعة جديدة من العائلات السورية المهجرة بفعل الارهاب إلى ممر جليغم في البادية السورية قادمة من مخيم الركبان حيث تحتجز قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها من الإرهابيين آلاف المدنيين في المخيم.

ووصلت الخميس الماضي عشرات العائلات من المهجرين السوريين إلى ممر جليغم في البادية السورية قادمة من مخيم الركبان.

ويعيش في مخيم الركبان آلاف المهجرين السوريين بفعل الإرهاب أوضاعا إنسانية صعبة ويعانون من نقص الرعاية الصحية ونقص الغذاء وتقوم قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها من الإرهابيين الموجودين في منطقة التنف باحتجازهم وتمنعهم من مغادرة المخيم عبر الممرات الإنسانية التي تم افتتاحها من قبل الجانبين السوري والروسي.