البرلمان الايراني يعد مشروع قانون " الجيش الأميركي منظمة ارهابية"

الأحد, 7 نيسان 2019 الساعة 18:23 | سياسة, عالمي

البرلمان الايراني يعد مشروع قانون

جهينة نيوز:

اعلن عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشروى الاسلامي الايراني، حسين نقوي حسيني، ان نواب المجلس عاكفون على اعداد مشروع قانون يعتبر الجيش الاميركي في المنطقة منظمة ارهابية، ردا على احتمال قيام واشنطن بادراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الارهابية.

وقال حسيني نقوي ، ان مشروع القانون يسمي القوات العسكرية الاميركية وقواعدها في المنطقة، مراكز ارهابية.

واضاف: اذا ادرجت اميركا، الحرس الثوري الايراني في قائمة الجماعات الارهابية، فان مجلس الشورى الاسلامي سيصادق على مشروع القانون هذا.

فارس


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