اللبواني يفضح إعلان دمشق: قادة المعارضة متسولون حرامية و عملاء للإحتلال

جهينة نيوز:

أقر المعارض الخائن و العميل المقرب من كيان الاحتلال الإسرائيلي كمال اللبواني عن خيانة جديدة، كشف فيها عن عن تفاصيل التمويل الأمريكي للمعارضة السورية قبل اندلاع الأحداث في سوريا بسنوات، واتهم اللبواني في تسجيل صوتي يبدو أنه مسرب و أكد اللبواني صحة التسجيل في إتصال مع شبكة ار تي اونلاين، رموزا في المعارضة السورية بأنها سرقت أموال الدعم الأمريكي الذي كان مخصصا قبل الأحداث لعائلات المعتقلين من جماعه إعلان دمشق وتمويل إعلام المعارضة وتنشيط ما سماه المجتمع المدني.

وقال اللبواني في تسجيله الصوتي ” زرت امريكا عام 2005 في تشرين الثاني بعد اغتيال الحريري، واستطعت أن أحصل على تمويل من الكونغرس حوالي 5 ملايين دولار سنويا، بينما أعطى الكونغرس المعارضة الايرانية 40 مليون دولار”.

وأوضح اللبواني أن الخمس ملايين كانت يجب أن تصرف في ثلاث اتجاهات، الأول تمويل تلفزيون للمعارضة عام 2005، والاتجاه الثاني تمويل مواقع وصحف للمعارضة، الاتجاه الثالث للتمويل كان يجب أن يذهب لعائلات المعتقلين بمبلغ قدره 1200 دولار شهريا لعائلة كل سجين محكوم وبشكل سري.

وقال اللبواني انه عند وصوله إلى سوريا قبض عليه في المطار، واستلم التمويل الامريكي إعلان دمشق المعارض بالخارج, علماً بأنه تم توقيفه بجرم الخيانة العظمى في حينها.

القسم الآخر كما يوضح اللبواني، المخصص للسجناء والذي كان 1200 دولار شهريا لكل عائلة اجتمع قادة إعلان دمشق المعارض وقالوا 1200 دولار كثير وأعطوا لكل عائلة 6000 ليرة سوريا أي ما يعادل 100 دولار فقط، وسرقوا الباقي.

وأوضح اللبواني انه عندما خرج من السجن عام 2012 طلب من الأمريكيين وقف الدعم، لأنه يسرق، وإعلان دمشق المعارض في الداخل والخارج لصوص.

وأكد اللبواني أن بعض الشخصيات تنطحت لتتصدر المجلس الوطني المعارض والائتلاف من أجل الارتزاق، وسقط كثير منهم تحت امتحان السلطة وامتحان المال وامتحان النساء، وهاجم اللبواني شخصيات من المعارضة مثل ميشل كيلو ورياض الترك.

واتهم كمال اللبواني رئيس الائتلاف السوري المعارض السابق أنس العبدة، بأنه سبقه للعلاقة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وقال بهذا الصدد، إذا كنت أنا زرت إسرائيل في 2014 فإن أنس العبدة تواصل مع الأسرائيليين في 2006، والمخابرات البريطانية تعرف ذلك جيدا، وشخصية اسرئيلية كانت تتابع تمويل الكونغرس أعرفها جيدا ابلغتني بأنها كانت على تتواصل مع أنس عبدة ، وهناك حسب اللبواني، غير أنس العبدة في المعارضة السورية لهم علاقة مع إسرائيل.

وتربط اللبواني علاقة خيانة علنية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وزار كيان الاحتلال أكثر من مرة بشكل علني.