هجوم يستهدف نقطة تفتيش شرقي السعودية

جهينة نيوز:

أفادت وكالة أنباء رويترز نقلا عن وسائل إعلام سعودية، يوم الأحد، بأن هجوما استهدف نقطة تفتيش شرقي المملكة العربية السعودية.

وقالت قناة "العربية" التلفزيونية السعودية إن 4 مهاجمين استهدفوا نقطة "أبو حدرية" شرق السعودية بالقنابل، مشيرة إلى أنهم حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد

وأضافت أن قوات الأمن السعودية تمكنت من قتل اثنين والقبض على اثنين آخرين.

وأشارت القناة السعودية إلى أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف و هو ما يشير الى أن من وصفهم الاعلام السعودي بالمهاجمين جزء من المعارضة السعودية حيث لاتزال القوات السعودية تقمع المواطنيين.

و كان ناشطون سربوا يوم أمس مشاهد من مظاهرات عارمة تهتف بالموت لآل سعود وسط تجاهل الاعلام الغربي للاحتجاجات التي تخرج شرق السعودية.