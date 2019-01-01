تضرر 8100 هكتار مزروعة بالقمح والشعير نتيجة السيول في الحسكة

جهينة نيوز

بلغت المساحات الزراعية المتضررة في ريف محافظة الحسكة الشمالي والشمالي الشرقي نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات التي شهدتها الأسبوع الماضي 8100 هكتار مزروعة بالقمح والشعير.

وبين معاون مدير الزراعة المهندس رجب سلامة لسانا أن المساحات المتضررة متركزة في عدد من القرى التابعة لناحية تل حميس ومنطقة القحطانية التي شهدت خلال الأسبوع الماضي أمطارا غزيرة وسيولا غمرت مياهها هذه المساحات مشيرا إلى أن نسب التضرر مختلفة حيث تقوم الدوائر الزراعية بحصرها.

ودعا المهندس سلامة المتضررين جراء الأمطار والسيول إلى مراجعة الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية القريبة من أماكن سكنهم لتقديم طلبات الأضرار والكشف عليها لتعويضهم مستقبلا.

وأدت الأمطار الغزيرة والسيول وجريان الأودية والأنهار التي شهدتها مناطق شمال وشمال شرق المحافظة إلى إلحاق أضرار مادية ببعض منازل المواطنين والطرق والأراضي الزراعية.