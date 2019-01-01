المهندس خميس يطلع على الواقع الخدمي في جرمانا: إعداد مصفوفة كاملة لمتطلبات المدينة

جهينة نيوز

زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مدينة جرمانا في محافظة ريف دمشق مساء أمس واطلع على الواقع الخدمي ومدى توافر المواد والحركة التجارية واستمع من المواطنين إلى المشاكل التي يعانون منها في قطاعات النظافة العامة والنقل والكهرباء والمياه.

وعقب الجولة التقى المهندس خميس يرافقه وزير الإدارة المحلية والبيئة ومحافظ ريف دمشق ممثلي الفعاليات الحزبية والأهلية والشعبية وبناء على الطروحات طلب رئيس مجلس الوزراء من المعنيين في المدينة إعداد مصفوفة متكاملة لكل متطلباتها الخدمية والتنموية ليصار إلى تنفيذها بما يتوافق مع الأولويات.

وتصدر واقع النظافة وزيادة خطوط إنتاج الخبز وتوسيع المخطط التنظيمي ودور مجلس المدينة و تحسين الخدمات عناوين الطروحات حيث كلف المهندس خميس رئيس مجلس المدينة إبرام العقود اللازمة لمعالجة واقع النظافة والنفايات في المدينة على أن تقوم الجهات المعنية بمراقبة عمليات التنفيذ وتقديم مذكرة دورية عن هذا الواقع كما تمت الموافقة على دعم فوج الإطفاء وتوسيع المخطط التنظيمي.

وكلف المهندس خميس مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة لقاء المسرحين من الخدمة العسكرية ومعالجة مشاكلهم المتعلقة ببرنامج دعم المسرحين وتمت الموافقة على تعيين عشرة عمال من سكان المدينة لتشغيل كامل خطوط الفرن الآلي وتحسين واقع الصرف الصحي.

وطلب المهندس خميس من مجلس المدينة التواصل المستمر مع الأهالي ونقل مشاكلهم ومعالجتها والتوصيف الدوري لواقع الخدمات وضرورة إعداد خطة تنموية للمدينة تتعلق بالمقومات الاستثمارية وأملاك مجلس المدينة.

كما طلب من الجهات المعنية التصدي للمشكلات الاجتماعية بالتعاون مع المجتمع الأهلي وضرورة اعتماد الأكشاك المرخصة ومعالجة واقع البسطات وتخصيص سوق خاص بها كسوق شعبي ومعالجة انتشارها العشوائي.