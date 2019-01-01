إيران هددت حمد بن جاسم في اتصال هاتفي وهذا ما حدث؟

جهينة نيوز

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن "بلاده أبلغت قطر بأن طهران قد تقطع علاقاتها مع الدوحة في حال لم تساعد في الإفراج عن 48 من الزوار الإيرانيين تم اختطافهم بحافلة في العاصمة السورية دمشق مطلع أغسطس/ آب 2012".

وأوضح صالحي، في مقابلة مع وكالة الطلبة الإيرانية "دانشجو"، اليوم الأحد: "أتذكر ليلة عندما اتصل بي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، وأبلغني أن جماعة إرهابية في سوريا قد هددت بإعدام 48 من الإيرانيين تم اختطافهم في دمشق".

وأضاف: لقد "اتصلت بوزير الخارجية القطري وأبلغته في قضية الاختطاف وأن الجماعة التي قامت باختطافهم على علاقة مع النظام القطري"، مبينا أنه "حمل حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (الوزير السابق) مسؤولية حياة الإيرانيين المختطفين".

وتابع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: "لقد أبلغت وزير الخارجية القطري بأن بلاده لها اليد الطولى في سوريا وخصوصا مع الجماعات المسلحة، وأن إعدام الإيرانيين في حال حصل، فمن المؤكد أن العلاقات بين إيران وقطر ستكون في أسوأ الظروف، وهددنا بقطع العلاقات".

وفي مطلع يناير/ كانون الثاني 2013، أفرج مسلحو المعارضة في سوريا عن 48 إيرانيا خطفوا في أغسطس/ آب قرب دمشق مقابل إفراج الحكومة السورية عن أكثر من ألفي معتقل، في عملية وصفت بالأكبر في تبادل الأسرى منذ اندلاع النزاع.