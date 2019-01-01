اكتشاف مقبرة مزدوجة لرجل وزوجته مليئة بالقطط المحنطة والفئران في مصر

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الآثار المصرية عن اكتشاف مقبرة مزدوجة محفوظة تحتوي على رفات رجل وزوجته وحيوانات محنطة، بما في ذلك القطط والفئران.ويقع هذا الاكتشاف في منطقة الديابات بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج، و هو عبارة عن مقبرة مزدوجة من العصر البطلمي لشخص يدعي "توتو" و زوجته "تا شريت إيزيس" التي كانت تشغل منصب عازفة الصلاصل (الشخشيخة)، الخاصة بالآلهة حتحوروقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إنه "أحد أكثر الاكتشافات إثارة في المنطقة".

وأشارت وزارة الآثار المصرية على موقعها إلى بقايا آدمية ومجموعة من الطيور والحيوانات المحنطة، التي عُثر عليها في المقبرة ومدخلها أثناء عملية القبض علي أحد العصابات، خلال محاولتها الحفر خلسة في المنطقة الواقعة خارج التل الأثري بمنطقة الديابات.

وأوضحت وزارة الآثار المصرية بحسب ما ذكرت على موقعها أنه فور انتهاء شرطة السياحة و الآثار من التحقيقات تسلمت وزارة الآثار الموقع، وبدأت أعمال التنقيب الأثري و العلمي عن طريق بعثة أثرية مصرية

وتُعتبر المقبرة التي تتكون من غرفتين في حالة جيدة من الحفظ و تتميز بجمال نقوشها وألوانها الزاهية حيث صور على جانبي مدخلها مشهدان يصوران للاله أنوبيس يستقبل توتو، و تا شريت إيزيس، بالإضافة إلى منظر المحاكمة أمام الإله أوزوريس وخلفه الابنتين إيزيس ونفتيس.. كما تحمل النقوش ايضاً أسماء لبعض أفراد عائلة صاحبي المقبرة، ومنها أسماء كل من والدها ووالدتها، ووالد ووالدة زوجها