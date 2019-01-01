مسلسل"ترجمان الاشواق" في رمضان 2019

جهينة نيوز

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «ترجمان الأشواق» البرومو الرسمي للعمل ليعرض في دراما رمضان المقبل، وذلك بعد تأجيله لموسميين متتاليين وخلافات ومشاكل رقابية.

ويحكي المسلسل قصة ثلاث أصدقاء اعتنقوا الفكر اليساري، وتفرقت بهم مسارات الحياة، فاعتنق أحدهم الفكر الصوفي، وحافظ الثاني على مبادئه اليسارية مما جلب عليه المتاعب، وهجر الثالث خارج سوريا، وبعد نشوب الحرب الأهلية في سوريا، يعود الصديق الثالث للبحث عن ابنته المفقودة.

يذكر أن المسلسل من تأليف بشار عباس، ومن إخراج محمد عبد العزيز، وبطولة مجموعة من نجوم الدراما منهم، عباس النوري، وغسان مسعود، وفايز قزق، وشكران مرتجى، وسلمى المصري، وثناء دبسي.