نيكول كيدمان تصرخ وتبكي في مشهد مؤثر

جهينة نيوز

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور للممثلة والنجمة الاسترالية نيكول كيدمان، وذلك خلال تصويرها أحد المشاهد المؤثرة في مسلسلها الجديد The Undoing.

النجمة العالمية ظهرت في الصور وكأنها تصرخ وتبكي مرتدية معطف شتوي، حيث أنها تجسد في العمل دور معالجة نفسية، كما يجسد الممثل البريطاني هيو جرانت دور زوجها الذي يفقد في ظروف غامضة فتعيش حياة مضطربة.

وكانت انتشرت شائعات في الفترة الأخيرة تفيد بأن نيكول كيدمان أصبحت تضع شعراً مستعاراً بدلا من شعرها الذي فقدته بالكامل، لكن موقع فني عالمي أكد أنها قصة ملفقة وكاذبة.

وعلى جانب أخر، اعتذرت النجمة العالمية للنجم رامي مالك الحائز على جائزة الأوسكار،وذلك بعد انتشار فيديو تجاهلها له، ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الأخير.

ارادت النجمة العالمية البالغة من العمر 51 عاما، أن تصالح رامي مالك على طريقتها الخاصة خلال حفل توزيع جوائز النقاد Critics’ Choice Awards الذي أقيم مساء يوم الأحد 13 يناير.

وقامت النجمة العالمية بمقابلة رامي مالك واحتضانه بحفاوة شديدة، على السادة الزرقاء، لتؤكد بذلك أنها لم تقصد تجاهله عندما حاول أن يسلم عليها خلال إعلانها فيلمه Bohemian Rhapsody أفضل فيلم في حفل الجولدن جلوب.