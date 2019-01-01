أسد يهاجم مدربه في السيرك

جهينة نيوز

هاجم أسد مدربه في السيرك فجأة أمام جمهور كبير في مشهدٍ مرعبٍ في أوكرانيا، وفق موقع "الدايلي ميل" البريطاني. صرخ الجمهور خوفاً، عندما تغلب أسدٌ كبيرٌ غاضبٌ، أصبح فجأة عدوانيًا في الحلبة، على حمادة كوتا وغرز أسنانه ومخالبه في ذراعه. حصل الهجوم الرهيب في منتصف الأداء في لوغانسك في شرق أوكرانيا.

كوتا المصري الذي عمل في السيرك الروسي لسنوات عديدة، قاتل الأسد الذي تراجع بعد هجومه. ثم واجهه بينما كان يستعدّ لشن هجوم جديد. وأخيراً، تراجع الأسد وغادر الحلبة عائداً إلى قفصه.

قال كوتا وهو يستعرض الخدوش التي تعرض لها: "ناديت أحد الأسود، وهاجمني الثاني من الأمام. أوقفته في منتصف الحلبة وحاولت تهدئته لكنه رفض العودة إلى وضعيّة الجلوس. تراجعتُ إلى الخلف فتعثّرت بمنصّة كانت خلفي ووقعت. قفز الأسد وهاجمني لكن الحمد لله لم يعضّني في رقبتي".

وختم: "أسفر الهجوم عن ندوب في ساقي سببها مخالب الأسد وأسنانه وعلامات أسنان على ذراعي عمقها 4 سنتيمترات وثلاثة ندوب ناتجة عن مخالبه على ظهري".