نتائج جوائز الـ"موريكس دور"

جهينة نيوز

في حفل تميّز بالتنظيم انطلق مهرجان الموركس دور في دورته بحضور نجوم من لبنان وسوريا ومصر والجزائر وتونس وتركيا وفرنسا وقدم الحفل شربل منصور واولينا الحج بالحضور .

وهذه هي الجوائز التي تم توزيعها

- موريكس خاص تكريمي كأفضل شاعر غنائي متميز لطوني أبي كرم

- موريكس خاص تكريمي كأفضل موسيقي وموزع متميز لبودي نعوم.

- موريكس فخري تكريمي عن مجمل اعمالها كممثلة فرنسية عالمية لايمانوييل بييار.

- موريكس فخري تكريمي لنادين لبكي كأفضل مخرجة وممثلة لبنانية عالمية وجائزة تميز عن فيلمها اللبناني كفرناحوم.

-موريكس فخري تكريمي للممثلة وفاء طربيه عن مجمل مسيرتها.

- موريكس تكريمي للممثل التركي جان يمان.

- موريكس تكريمي للممثلة التركية ديميت اوزدمير.

- موريكس للفنانين ملحم زين ومعين شريف كافضل صوت وافضل اداء وافضل اغنية وطنية حلم الارض: شعر نزار فرنسيس وألحان سمير صفير.

- موريكس فخري تكريمي كأفضل اعلامية عربية عن كامل مسيرتها لوفاء خليفة.

- موريكس فخري تكريمي للممثل السويسري الفرنسي - العالمي فينسان بيريز عن مجمل اعماله.

- موريكس أفضل ممثل عربي في الدراما اللبنانية العربية المشتركة عن دوره في "طريق" لعابد فهد.

- موريكس أفضل ممثلة لبنانية دور اول عن "ثورة الفلاحين" لورد الخال.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها المتميز في "كارما" لستيفاني صليبا.

- موريكس نجمة الغناء اللبنانية للعام ونجمة المهرجانات والاستعراضات لكارول سماحة.

- موريكس أفضل مسلسل لعام 2018 لـ"تانغو" وأفضل إنتاج درامي لـ"ثورة الفلاحين" لجمال سنان.

- موريكس ممثلة دور مساند عن "ومشيت" لرندة كعدي.

- موريكس نجم الغناء العربي للعام وأفضل شباك تذاكر عن فيلم البدلة لتامر حسني.

- موريكس الممثل اللبناني ظاهرة العام في التمثيل عن دوره في "ام البنات" لجيري غزال.

- موريكس أفضل ممثل لبناني دور اول عن "ثورة الفلاحين" و"تانغو" لباسم مغنية.

- موركس فخري تكريمي كأفضل مغنية فرنسية عالمية عن مجمل اعمالها لجولي بياتري.

- موريكس افضل ممثل عربي في الدراما المصرية عن دوره في "كلبش" لأمير كرارة.

- موريكس افضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن دورها في "اختفاء" لنيللي كريم.

-موريكس نجمة الغناء العربية للعام 2018 لأنغام.

- موريكس نجم الغناء اللبناني للعام 2018 لزياد برجي.

- موريكس أفضل كتابة سيناريو عن "ام البنات" لكلوديا مرشليان.

-موريكس أفضل اخراج درامي للعام عن "ام البنات" وثورة الفلاحين" لفيليب اسمر.

- موريكس افضل ممثلة لبنانية ظاهرة العام في التمثيل عن دورها في "تانغو" لدانييلا رحمة.

- موريكس افضل فيلم سينمائي لبناني للعام للمخرج طوني فرج الله وهو "مورين".

- موريكس فخري تكريمي كافضل ممثلة لبنانية عن مجمل مسيرتها لختام اللحام.