106 مليارات ليرة للمستوردات والصادرات في "اقتصاد طرطوس"

جهينة نيوز

صادقت مديرية اقتصاد طرطوس خلال الربع الأول من العام الحالي على /420/ شهادة منشأ بقصد التصدير، بلغت قيمة صادراتها بحدود/2/ مليار ليرة منها /51/ شهادة منشأ لمصلحة غرفة تجارة طرطوس و/369/ شهادة لمصلحة غرفة الزراعة، وذكر مدير اقتصاد طرطوس- عقيل أسعد أن المواد المصدرة تنوعت بين الفواكه (تفاح وبرتقال ورمان) والخضر وزيت الزيتون والشتول الزراعية والحجر الطبيعي وبعض المواد الأخرى وتوجهت هذه الصادرات إلى روسيا وإيران والعراق ولبنان وليبيا ومصر ودول أخرى.

كما منحت المديرية خلال الفترة نفسها /118/ إجازة وموافقة استيراد للقطاعين العام والخاص بقيمة مستوردات/104/ مليارات ليرة منها /11/ إجازة منحت للقطاع العام بقيمة/60/ مليار ليرة و/95/ إجازة استيراد منحت للقطاع الخاص بقيمة /42/ مليار ليرة و/12/ موافقة استيراد من الدول العربية للقطاع الخاص قيمة مستورداتها بحدود/1/ مليار ليرة. وبيّن أسعد أن أهم المواد المستوردة للقطاع العام هي النفط الخام وقطع الغيار للسيارات ووسائل الإنتاج والمواد الأولية للصناعات الكيميائية وأهم مستوردات القطاع الخاص هي مستلزمات الإنتاج الصناعي من مواد أولية لكل أنواع الصناعات وخطوط الإنتاج والآلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات زراعية ومستلزمات القطاع الصحي من أدوية بشرية ومعدات وأجهزة طبية مختلفة ومستلزمات الصناعة الغذائية من مواد أولية ومواد غذائية أساسية والأعلاف من فول الصويا والذرة العلفية والشعير وبعض المواد الأساسية الأخرى من إطارات للمركبات والمعدات والعربات الثقيلة والأخشاب ومواد التغليف والأشرطة اللاصقة، وذكر أسعد أن هناك تحسناً في صادرات الخضر والفواكه إلى لبنان والأردن بعد فتح معبر نصيب الحدودي وازدياد عدد الدول المستهدفة بالصادرات الزراعية، كما إن هناك تراجعاً في عدد إجازات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص حيث كانت في عام 2018 للفترة نفسها بحدود/165/ إجازة، بينما حافظ القطاع العام على حجم مستورداته