خطة لإحداث مراكز خدمة مواطن في ثلاث محافظات والتوسع بأخرى محدثة

جهينة نيوز

تعتزم وزارة الإدارة المحلية والبيئة إحداث مراكز خدمة مواطن في مختلف المحافظات، وخاصة في المحافظات التي لا يوجد فيها مراكز خدمة مواطن، نتيجة بعض العراقيل الناتجة عن الحرب على سورية.

وتشمل خطة الوزارة افتتاح مراكز في كل من محافظات: دير الزور، درعا، القنيطرة، كما تستهدف الخطة التوسع في إحداث مراكز خدمة مواطن في المدن والأحياء بمختلف المحافظات، ومنها في محافظة ريف دمشق في النبك، الكسوة، الزبداني، وفي محافظة السويداء في مدينتي شهبا وصلخد، وكذلك في اللاذقية في جبلة والحفة والقرداحة، بالإضافة للتوسع بإحداث المراكز في محافظة طرطوس في دريكيش والقدموس، مع إحداث عدد منها في مدن وبلدات محافظة حمص، وأحياء من مدينة حلب، وفي محافظتي دمشق وحماة.

وفي هذا السياق تعمل الجهات المعنية في الوزارة على تتبع تنفيذ وإحداث هذه المراكز، مع تنفيذ خطة إعادة هندسة تبسيط إجراءات الخدمات التي تقدم في مراكز خدمة المواطن، ناهيك عن تأهيل الكوادر العاملة فيها، وتأمين التجهيزات والمستلزمات اللازمة، بهدف تبسيط الإجراءات وتوحيد مراكز الاتصال بالجهات الحكومية لمعظم المعاملات التي تهم المواطن، بالإضافة لعدد من الخدمات التي تتعلق بعمل الوحدات الإدارية في المحافظات.