أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

مولود اليوم4/7: لك سحر خاص، واضح، تحب الاكتشافات والصداقة، تحب المعرفة والسفر يسعدك جداً، اداري، مستقل، لاتحب الروتين، ترسم الصورة بخيالك، تحب المال والدعوات واللقاءات، خلال الاشهر القادمة سفر وقيادة لسيادة معينة، لا تدخل المجهول الى حياتك اذا كنت تاجر انتبه من خلافات تجارية سابقة تجد لها حل قانوني، عاطفيا بين الشهرالخامس والثامن، اعمالك ستكون بين الاشهر السادس والعاشر و الحادي عشر، بدء عمل جديد توقيع عقود وتواضع في صفاتك، للبعض ارتباط وزواج في النصف الثاني من السنة.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: تبدأ نهارك بحيوية وتمارس سحرك في المجالين الشخصي والمهني يوم يحملك مستجدات سارة تروج لعمل او فكرة تفاوض بطريقة ماهرة وتقدم على عمليات استثمارية ومالية تقوم باجراءات مفيدة وتكتسب جاذبية غير اعتيادية شهيتك للحياة مضاعفة اقتصاد اوضاع مالية تشغل بالك مكسب وعائد هدايا امر مالي عالق.

برج الثور: تشعر بطاقة كبيرة تساعدك على الانطلاق توفر لك نتائج استثنائية تعتمد على الاصدقاء لكن انتبه من فوضى حاول تجد حلول لتقصير الفترة الماضية نظم امورك واجتاز العقبات نهار اجتماعي والقمر ببرجك انطلاقة جديدة طموح وعمل ناجح اتصالات غنية ارباح خطوة جبارة الك النجاح الك تقدم على فكرة بنشاط هائل وتحسم امرك.

برج الجوزاء: حاول تبتعد عن الاشياء السلبية الوقت لن يكون لصالحك لا تستسلم لها رتب امورك واسترجع ثقتك بنفسك ولا تنساق وراء مشاعر سلبية انسى ماضي وافتح صفحة جديدة وانتبه على صحتك جوارحك وعزيمتك فيها تنفيذ بعض المشاريع عرقلة وتأجيل تعلن عن حالة طوارئ بسبب وجود القمر ببرج الثور.

برج السرطان: يحملك نهارك حيوية كبيرة لانجاز مهامك وتقوم بمساعي الوصول يوم ملائم للقاءات والحوارات وكسب تأييد تتوفر فرص ممتازة وحدسك قوي تزداد دعواتك وتتمتع بمزايا ايجابية مفاجات وأسرار تكشف امامك وتشعر بسعادة واطمئنان والحاجة لاهتمام الاصدقاء ممنوع ارتكاب الاخطاء يوم واعد ونافذ اخبار مطمنة وتحقيق امنيات.

برج الأسد: حاور ولا تنفرد برأيك وخاصة اذا حدث سوء تفاهم حولك أكد على أي أمر تقوم به آرائك السلبية احتفظ بها لنفسك وتجنب الدخول بنقاش مزعج نظم وقتك وراقب مايدور حولك لا تهمل صحتك تصل إلى قناعة جديدة واكسر حواجز تقف دون تحقيق رغباتك وطموحاتك تخرج بدرس وتجربة انت بامتحان تفضل معلوم عن مجهول والاستقرار عن المغامرة.

برج العذراء: يدعمك الحظ وتزداد عواطفك استفيد من فترات ايجابية خاصة اذا كنت تفكر بسفر وتنقل بامكانك تستعيد مكانتك مهما كانت الضغوطات الانفراجات والبشائر قادمة الك افكار جديدة حاول تطورها لتتميز امام زملائك فترة ممتازة تسمع اخبار حلوة من اماكن بعيدة تتحدى وتسرع النمط والايقاع وتتعاطى بشأن العام، تعمل ضمن مجموعات اوراق ومعاملات يغمرك هذا النهار بحالة خاصة فيك وتبهر من حولك نهار محظوظ بامتياز.

برج الميزان: افكارك تتجه نحو الماضي لا تجعلها تؤثر على حياتك المستقبلية الأيام القادمة تحملك أشياء ايجابية وأمور واضحة مصالحات مع الماضي يقترب الحظ منك تعامل مع الأمور بحذر كبير وخاصة على صعيد شخصي لا تنساق وراء ذكريات حزينة ولا تبق وحيد وانتبه على صحتك يوم لابأس به تتعايش مع ظروف جديدة وتكسب التأييد وترافق مريض.

برج العقرب: أمامك فرصة ثمينة لا تفوتها قاوم الضغط وانتصر على الصعاب بكل ثقة لو ازدادت احتكاكات سواء بالمهنة او العاطفة او بشراكة خذ الامور ببساطة وقاوم كل الاحداث التي ممكن ان تنقلب ضدك انتبه لا تختار المواجهة يوم للنشاط وانسجام مع الشريك وتخوض اجواء رائعة تاثيرات هذا النهار مهمة بالنسبة للشريك لذلك وضع الفلك استثنائي.

برج القوس: صعوبة في تجميع انفعالاتك تواجهك قيود العمل الروتيني وتميل للرتابة اليومية مما يشعرك بعدم الاستقرار والافراط في الكسل لا تراهن على قدراتك وتعرض نفسك للارهاق استريح لا تسترع وضح كل امورك غير اتجاهاتك وسير بخط جديد واطلب مساعدة، للبعض تلتقي مع من يهتف له قلبك يدعمك الحبيب، عملك معرض للتفاوت بين أرباح غير منتظرة وخسائر مفاجئة بعملك.

برج الجدي: قدراتك كبيرة على التفكير وذكائك واضح تتجه نحو العقلانية استعدادك اليوم فيه اشارات دقيقة ترسلها وتتبلور مشروع تجد تجاوب مطلوب وتترك أثر هائل وخاصة أنت محاور ناجح ومميز ويتحدث عنك الناس تبحث بتفاصيل مالية مهمة خبر يخص اولاد اجواء من حنان ورضا ذاتي يوم جيد وجميل الك.

برج الدلو: الأمور تسير عكس رغبتك تشعر بضغط عالي امور تزعجك وتبعثر طاقاتك قد يظهر مايشوش عليك من بعض القضايا الهامة بحياتك تصليحات اعطال اضبط اعصابك اثناء تعامل مع من هم في غير سنك يزداد الانتقاد حولك خاصة على صعيد شخصي ممكن اليوم شيء يسبب لك ألم نفسي حاول تعبر عن عن خيبتك وتعيدها للصواب بهدوء وتطالب بحقك أمر عائلي شخصي يشغل بالك.

برج الحوت: مع وجود القمر ببرج الثور نهار ايجابي تتضارب العواطف والأفكار ركز قليلا لتكون حساباتك دقيقة وفكرك تحليلي يساعدك على خطوات تتعلق بمشروع سفر او اتصال مهم لا تؤجل اليوم مناسب وملائم لأي عمل تتواصل فيه حاول تكون مع الاصدقاء لتدخل على حياتك المرح والبهجة جيران أخوة أخوات تضع أسس لمشروع قد يبصر النور قريبا فرص جديدة بعملك ومع محيطك مقابلاتك ناجحة قد تكتشف الجديد في هذه الفترة.