الإمام الخامنئي لرئيس وزراء العراق: قوموا بما يجعل القوات الأمريكية تخرج من العراق سريعاً

جهينة نيوز

التقى الامام السيد علي الخامنئي رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق. وخلال اللقاء أشار سماحته إلى الامتزاج العقائدي والثقافي والتاريخي الموجود بين الشعبين العراقي والإيراني واضاف: ان علاقات الجمهورية الإسلامية في إيران والعراق تتخطّى كونها علاقات بلدين جارين وإنّ الحكومة والشعب الإيراني ينظرون إلى أنّ تقدّم وسعادة العراق يصبّان في صالحهم، لكنّ الأمريكيّين وخلافاً لتصريحاتهم اللفظيّة ينظرون إلى الديموقراطيّة وجماعة الناشطين السياسيّين الحاليّين في العراق كضرر يهدّد مصالحهم، وبناء على هذا الأمر ينبغي على حكومة العراق الإقدام على خطوة تدفع الجنود الأمريكيّين للانسحاب من العراق في أسرع وقت ممكن.

وأكّد الإمام الخامنئي على أنّ الطاقات الإنسانيّة والمصادر الجوفيّة الغنيّة المتوفّرة لدى العراق ستجعل هذا البلد أكثر البلدان تأثيراً في العالم العربي، ثمّ أضاف سماحته قائلاً: الأمريكيّون وأذنابهم في المنطقة يعارضون تحوّل العراق ضمن الإطار الديموقراطي الحالي والشخصيات والفريق الحالي الذي يرأس العمل ويعتبرونها خسارة لهم.

وأكّد الإمام الخامنئي على أنّ تصريحات الأمريكيين والسعوديّين اللفظية تختلف عن نواياهم الخفيّة ولفت سماحته قائلاً: هم في مرحلة معيّنة عندما كانت داعش تحتل الموصل كانوا يرسلون الأموال والسلاح والإمكانات لها والآن عندما هزم العراق داعش يبادرون إلى إظهار الودّ والمحبّة.

وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى تصريحات رئيس وزراء العراق القائلة بوجود بقايا لداعش في العراق: ينبغي التحلّي باليقظة دائماً لأنهم بمجرّد أن يستشعروا للحظة ما ضعفاً لدى الحكومة والشعب العراقي، فإنّهم سوف يعادون ارتكاب ممارساتهم الإجرامية مرة أخرى.

واعتبر الإمام الخامنئي أن تواجد الجنود الأمريكيين في بلدان المنطقة يلحق الضرر ببلدان وشعوب المنطقة ووجّه سماحته خطابه لرئيس وزراء العراق قائلاً: ينبغي أن تقوموا بما يدفع الأمريكيين يسحبون جنودهم من العراق في أسرع وقت ممكن لأنّهم أينما مكثوا عسكريّاً لفترة طويلة في بلد ما كانت عمليّة إخراجهم محفوفة بالمصاعب.

واعتبر سماحته أن هدف أمريكا من التواجد في العراق يتخطى كونه مجرد تواجد عسكري وأردف قائد الثورة الإسلامية قائلاً: هم يسعون لتواجد ومصالح بعيدة الأمد وتأسيس حكومة شبيهة بالحكومات العسكرية التي كانت موجودة في الفترة الأولى لاحتلال العراق.

وفي هذا اللقاء الذي حضره أيضاً رئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني، أعرب رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي عن بالغ سروره للقائه قائد الثورة الإسلامية وتابع قائلاً: لطالما كان نظام الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني إلى جانب الحكومة والشعب العراقي في أحلك الظروف وآخرها كان تغلّب العراق على داعش بفضل دعم الجمهورية الإسلامية في إيران.

وشدّد عبدالمهدي على أن عناصر داعش لا يزالون موجودين في العراق رغم انهيار التنظيم وتابع قائلاً: رغم كافة هذه القضايا فإن الشعب العراقي يعيش ظروفاً أمنية واستقراراً جيّداً في الوقت الراهن.

وأشار رئيس وزراء العراق إلى الزيارة الأخيرة للشيخ روحاني إلى بغداد ولقاءاته اليوم في طهران قائلاً: لقد أفضت المحادثات إلى اتفاقيات جيدة في مجالات صناعة سكك الحديد، وتأسيس مدن صناعية، وتطوير العلاقات التجارية، والمواصلات وجرف نهر أروند.

واكد ان علاقات العراق بالجمهورية الإسلامية مميّزة وقد أعلنّا أنّنا لن نلتزم أبداً بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

المصدر: موقع الإمام خامنئي- قناة المنار