وحدات من الجيش تدمر منصات هاون وآليات للمجموعات الإرهابية  

جهينة نيوز

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات نوعية ضد تجمعات لمجموعات من إرهابيي “جبهة النصرة” في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي وذلك ردا على خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد.

و وجهت وحدات من الجيش ضربات مكثفة على محاور تحرك إرهابيي “جبهة النصرة” في كل من الجنابرة ومحيط كفرزيتا أسفرت عن سقوط قتلى بين صفوفهم.

و تم تدمير منصات هاون ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين خلال عمليات لوحدات الجيش العاملة في سهل الغاب على أوكار تنظيم “جبهة النصرة” على محور جسر بيت الراس والشريعة والحويجة والحويز.

وذكرت سانا أن وحدات الجيش نفذت ضربات مدفعية وصاروخية على معسكرات لإرهابيي “جبهة النصرة” في أطراف القصابية وعابدين وتل الصخر وقرية العنكاوي أسفرت عن تدمير إحدى الآليات وإيقاع مصابين وقتلى بين صفوفهم.

وأسفرت عمليات الجيش أمس عن تدمير أوكار ونقاط محصنة للتنظيمات الإرهابية في قرية العنكاوي واطراف بلدة الحويز بسهل الغاب الشرقي بريف حماة الشمالي.

وفي ريف ادلب الجنوبي نفذت وحدات من الجيش ضربات مدفعية على جيوب الإرهابيين في الأطراف الغربية لبلدة التمانعة أسفرت عن تدمير آلية ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين المرتزقة.

و قتل إرهابي واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين في عمليات مركزة بسلاح الصواريخ على أحد مقرات إرهابيي “جبهة النصرة” في جرجناز بريف معرة النعمان الشرقي بينما دمرت وحدة من الجيش أوكارا للإرهابيين في كفرنبل وأطراف ترملة بريف معرة النعمان الشمالي والغربي.

وتنتشر في محافظة إدلب مجموعات إرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” غالبيتهم مرتزقة تسللوا عبر الحدود المشتركة بتسهيلات من نظام أردوغان.