النفط توضح أسباب الازدحام على محطات الوقود

السبت, 6 نيسان 2019 الساعة 19:28 | شؤون محلية, أخبار محلية

النفط توضح أسباب الازدحام على محطات الوقود

جهينة نيوز

نشرت وزارة النفط بيانا صحفيا قالت فيه أن سبب الازدحام الحالي على محطات الوقود هو الخبر الذي نشره موقع هاشتاغ سيريا وتداولته بقية المواقع ظهر الجمعة (والذي يصادف عطلة المستودعات في شركة محروقات )

وبنتيجة هذا الخبر توجه أغلب المواطنين للحصول  على المادة مما سبب الازدحام الحالي علماً أن الوضع كان مستقراً حتى لحظة نشر هذا الخبر .

وأضافت الوزارة في بيانها أنها من الواضح أن نشر مثل هذه الأخبار هدفه افتعال أزمات متلاحقة للارباك وخدمة مصالح مافيات باتت مكشوفه أمام الرأي العام.

يذكر أن موقع هاشتاغ سوريا أن الوزارة ستقوم برفع سعر البنزين

 

 


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