حزب أردوغان: "إس-400" ستحمي تركيا و الناتو و الآوروبيين من الهجمات عبر سوريا

جهينة نيوز

أعلن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا أن منظومات "إس-400" الروسية التي تشتريها أنقرة ستحمي البلاد والاتحاد الأوروبي والناتو من الهجمات عبر سوريا.

وقال المتحدث باسم الحزب، الذي يتزعمه ، رجب طيب أردوغان، عمر جليك، في اجتماع مع مجموعة صحفيين، اليوم السبت: "إنكم تعلمون جيدا أننا أردنا في البداية اقتناء منظومات باتريوت الأمريكية الصاروخية للدفاع الجوي لكن الولايات المتحدة عرضت شروطا غير مفيدة حول منح القرض. ولهذا السبب وقعنا اتفاقا مع روسيا حول منظومات إس-400".

وتابع جليك: "إننا بلا شك نشتري هذه المنظومات بالدرجة الأولى من أجل ضمان حماية حدودنا من الهجمات المنفذة من سوريا. لكننا بالتالي سنحمي أيضا حدود الاتحاد الأوروبي والناتو".

وأوضح المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا أن "منظومات إس-400 سيتم توريدها في يوليو العام الحالي"، وأضاف مشددا: "إننا لا ننوي التخلي عنها".