علماء صينيون يصممون إسفنجة ثلاثية الأبعاد كضمادات للجروح

جهينة نيوز

طور علماء صينيون طريقة جديدة لتعزيز قدرات ضمادات الجروح على دعم تخثر الدم والتئام الجروح.

ونقلت وكالة أنباء الصين “شينخوا” عن العلماء قولهم: إن السيطرة الفعالة على النزيف والتئام الجروح تعتبر من الأمور المهمة للغاية التي يمكنها إنقاذ الحياة حيث أظهرت التجارب التي أجريت على الفئران ذات العيوب الجلدية أنه بإمكان الإسفنجة تسريع التئام الجروح بشكل فعال وتقليل تكون الندبات.

وبين العلماء أن ضمادات الجروح التقليدية ذات العيوب الهيكلية والوظيفية تعتبر ضعيفة نسبياً في السيطرة على النزيف وتعزيز تجديد الأنسجة الوظيفية لذلك قاموا بتغيير الهيكل التقليدي لضمادات الجروح وإنشاء إسفنجة ثلاثية الأبعاد متناهية الصغر تحوي طبقات تزيد التفاعل بينها وخلايا الدم للسيطرة على النزيف.

ويتميز الإسفنج بأنه شديد الانضغاط والمرونة ويوفر سدادة للجروح العميقة ويخلق بيئة دقيقة ديناميكية لتنظيم السلوك الخلوي.