الجيش الوطني الليبي يفرض حظرا جويا على غرب البلاد

جهينة نيوز

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم السبت، المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية يحظر الطيران فيها.

وحظر الجيش الليبي تحليق الطائرات الحربية غرب البلاد مهددا بضرب أي مطار تقلع منه هذه الطائرات.

كما أعلن أيضا عن وصول تعزيزات إضافية لدعم العملية العسكرية التي أطلقها، باتجاه طرابلس تحت اسم "طوفان الكرامة".

هذا، وأكدت قيادة قوات المشير خليفة حفتر، اليوم، استعادة السيطرة على مطار طرابلس.

وقالت في بيان إنها "تقوم بعملية تأمين محيط المطار كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة، في الساعات القليلة القادمة".

المصدر: وكالات