فضية وبرونزية لسورية في أول أيام بطولة تايلاند للسباحة

جهينة نيوز

حقق منتخب سورية للسباحة ميدالية فضية وأخرى برونزية ضمن منافسات اليوم الأول لبطولة تايلاند الدولية التي تقام بمشاركة منتخبات وأندية من شرق آسيا.

واستطاع السباح عمر عباس الحصول على الميدالية الفضية بسباق مئتي متر حرة بزمن 13ر53ر1 دقيقة بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب السباح أيمن كلزية بسباق مئتي متر فراشة بزمن 05ر02ر2 دقيقة.

رئيس اتحاد السباحة فراس معلا وفي تصريح لسانا قال: إن هذه البطولة مهمة كونها مؤهلة لبطولة العالم التي ستقام خلال شهر تموز القادم في كوريا الجنوبية موضحا أن هناك مشاركات أخرى لسباحينا في بطولة تايلاند الحالية متوقعا إحراز ميداليات جديدة تضاف إلى الميداليتين اللتين أحرزهما عباس وكلزية.

يشار إلى أن السباح كلزية توج بذهبية 200 م فراشة وفضية 400 م متنوع ورقم قياسي سوري في سباق 50 م فراشة في بطولة سلوفينيا الدولية بينما عباس حقق رقما قياسيا سوريا في سباق 200 م حرة في البطولة نفسها.