استشهاد مدني ودمار في المنازل نتيجة اعتداء الإرهابيين بالقذائف على بلدات بريف حماة

السبت, 6 نيسان 2019 الساعة 15:01 | شؤون محلية, أخبار محلية

استشهاد مدني ودمار في المنازل نتيجة اعتداء الإرهابيين بالقذائف على بلدات بريف حماة

جهينة نيوز

استشهد مدني ووقع دمار في المنازل نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على بلدات الرصيف والعزيزية والكريم في ريف حماة الشمالي الغربي.

وردت وحدات الجيش العاملة بالريف الشمالي على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية وصليات صاروخية دمرت خلالها عدداً من منصات الإطلاق وأوقعت فى صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.


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