روحاني: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية

جهينة نيوز

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

وقال روحاني خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي يزور طهران حاليا: أكدنا خلال المباحثات على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية كما أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وأن الحل الوحيد للأزمة في اليمن سياسي.

وكان الرئيس الإيراني أكد نهاية الشهر الماضي أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول اعتبار الجولان السوري المحتل تابعا لكيان الاحتلال الإسرائيلي يمثل خرقاً وانتهاكاً صارخين للقانون الدولي.

وشدد روحاني على عمق العلاقات الإيرانية العراقية مشيرا إلى استمرار مشروع تصدير الكهرباء والغاز الايراني الى العراق مستقبلا.

وقال الرئيس الإيراني إنه “تم إنجاز خطوات جيدة فيما يتعلق بالتبادلات المصرفية والمالية بين البلدين ” لافتا إلى اتفاق البلدين على إنشاء ثلاث مدن صناعية في العراق إضافة إلى التعاون القائم بين الجانبين في مجال الامن على الحدود.

بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي عمق العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها مشددا على عزم البلدين الوقوف معا ضد اي تهديد لهما او لدول المنطقة.

وكان عبدالمهدي بدأ في وقت سابق صباح اليوم زيارة رسمية الى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع تستغرق يومين.