إعفاء إدارة صالة تابعة للمؤسسة السورية للتجارة بدمشق.. بسبب؟

جهينة نيوز

صدر اليوم قرارٌ بإعفاء إدارة صالة المجد بالقصاع التابعة لفرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق لقيامها ببيع مواد ومنتجات غذائية بسعر زائد وعدم التزامها بنشرة أسعار المواد والسلع الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك و المؤسسة السورية للتجارة.

وتم تغريم مدير الصالة بفارق السعر عن جميع المواد التي قام ببيعها بسعر زائد.

وطالب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف مديري فروع المؤسسة السورية للتجارة بالمحافظات بتكثيف جولاتهم الميدانية على جميع الصالات ومنافذ البيع والتأكد من التزام القائمين عليها بنشرة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات الزراعية الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات وعن المؤسسة السورية للتجارة واتخاذ العقوبات بحق كل من يقوم بالبيع بسعر زائد عن أسعار أسواق القطاع الخاص مشددا على ضرورة أن تمارس السورية للتجارة دورها في عملية التدخل الإيجابي بشكل حقيقي وعملي في طرح جميع السلع بمواصفات ونوعية جيدة واسعار مناسبة مؤكدا أنه سيتم إعفاء كل من يقوم بارتكاب مخالفات بهذا الخصوص.