بعد قرار ترامب بشأن الجولان السوري المحتل.. خطوة أمريكية جديدة مرتقبة تجاه الضفة الغربية!

جهينة نيوز

قال رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، إنه يتوقع أن يحصل على قرار أمريكي يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية إن نتنياهو أوضح للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أنه ليس على استعداد لإخلاء أي مستوطن من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الصحيفة على لسان نتنياهو القول إن "جميع المستوطنات، في الكتل الاستيطانية وخارجها، يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن يعترف ترامب بالضفة الغربية كمنطقة تحت السيادة الإسرائيلية، كما فعل إزاء الجولان السوري المحتل، رد نتنياهو بالقول: انتظروا حتى الولاية القادمة (في رئاسته للحكومة).

يشار إلى أن نتنياهو تطرق إلى الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، التي يطلق عليها إعلاميا "صفقة القرن"، والتي توصف بأنها لتصفية القضية الفلسطينية، وقال إن هناك ثلاثة شروط يتوقع أن تكون مشتملة في الخطة، وهي "عدم اقتلاع أي مستوطن، والسيطرة على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن، وعدم تقسيم القدس".

أوضحت الصحيفة أن نتنياهو ادعى أن العلاقة بين قطاع غزة والضفة الغربية قد قطعت، وأن الحديث عن كيانين منفصلين، وأنه يعتقد أن ذلك ليس سيئا بالنسبة لإسرائيل على المدى البعيد.

يشار إلى ان هذه التصريحات تأتي قبل ثلاثة أيام فقط من إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست رقم 21، والمقررة الثلاثاء المقبل.