في عدرا العمالية.. لا مياه ولا كهرباء والمواصلات شبه معدومة!

جهينة نيوز

يعاني سكان مدينة عدرا العمالية في ريف دمشق انعدام الخدمات فيها بشكل كبير، ولاسيما بعد عودة السكان إليها بعد تطهيرها من رجس الإرهاب، فالمياه لاتصل المنازل وكذلك الكهرباء، والمواصلات معدومة في المنطقة، فيضطر أهلها للمشي سيراً على الأقدام إلى خارج المدينة حتى يستطيعوا الركوب بأي حافلة تقلهم إلى مدينة دمشق، إلى جانب عدم منح المواطنين تعويضات الأضرار أو الكشف على منازلهم باعتبار المنطقة مصنفة تحت إعادة الإعمار.

رئيسة بلدية مدينة عدرا العمالية- نفيسة مطر أوضحت أن البلدية محدثة منذ حوالي أربعة أشهر فقط بعد تعرض المنطقة للإرهاب لما يقارب ثماني سنوات، الأمر الذي جعلها بحاجة إلى وقت طويل لتستعيد مختلف خدماتها من ماء وكهرباء ووسائط نقل.

وأضافت مطر: فيما يخص المياه تم تفعيل العدادات وتركيب شبكات للمياه، ولكن الأعطال في بعض الخطوط أحياناً تكون بسبب عمليات الصيانة والإصلاحات، وبالنسبة للكهرباء، فالتقنين مطبق على مختلف مناطق محافظة ريف دمشق، وفيما يخص إزالة الأنقاض والقمامة من شوارع المنطقة ذكرت مطر أنه خلال الأسبوع المقبل سيوقع على عقد لمجموعة من الآليات اللازمة لكونها حُرقت خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه تمت إزالة قسم من الأنقاض والسواتر الترابية الموجودة في عدرا العمالية وستتم إزالة البقية لاحقاً.

وبشأن المواصلات لفتت رئيسة بلدية عدرا العمالية إلى أنه سيخصص قريباً من حصة الباصات في ريف دمشق قسم لعدرا العمالية.

أما بالنسبة للحصول على تعويضات الأضرار لسكان عدرا العمالية فقالت مطر: مؤخراً كانت هناك لجنة من محافظة ريف دمشق للكشف على الأضرار بوجود أصحاب المنازل وسيتم تقديرها وتعويض سكانها.