قطار غنائم الحرب على الإرهاب في سوريا يصل مدينة نوفوسيبرسك الروسية

جهينة نيوز

شاهد أكثر من 31000 شخص في مدينة نوفوسيبيرسك اليوم السبت أسلحة مختلفة في إطار معرض "نقطة التحول السوري".

وذكر المكتب الصحفي في المنطقة العسكرية المركزية أن "عدد قياسي من سكان وضيوف نوفوسيبيرسك قاموا بزيارة المعرض الوطني الحربي "نقطة التحول السوري"، الموجود على القطار العسكري، والذي يحوي على الأسلحة والمعدات الخاصة التي تم الاستيلاء عليها من الإرهابيين خلال العملية في سوريا، حيث توقف القطار في محطة السكك الحديدية نوفوسيبيرسك لأكثر من ساعتين".

وأشار المكتب الصحفي أن أكثر من 31 ألف شخص اطلعوا على المعروضات في المعرض الفريد من نوعه.

وانطلقت مسيرة قطار "نقطة التحول السوري"، في موسكو في 23 فبراير/ شباط، حيث تجري بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسيقطع القطار الذي يحمل أسلحة ومعدات تم الاستيلاء عليها من المسلحين في سوريا، حوالي 29 ألف كيلومتر، وسينهي رحلته في حديقة "باتريوت" بالقرب من العاصمة موسكو، في 27 أبريل/ نيسان، حيث يعتبر هذا التاريخ هو توقيت ليوم استقلال سوريا الذي تحتفل به الجمهورية في 17 أبريل نيسان.