ليفربول يتغلب على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

جهينة نيوز

حقق فريق ليفربول فوزا جديدا امس الجمعة، على ساوثهامبتون، وذلك بـ3 أهداف مقابل هدف.

وأحرز هدف ساوثهامبتون الأول، شين لونغ، أما ليفربول فقد أحرز هدفه الأول لاعب خط الوسط نابي كيتا، برأسية صاروخية، وعاد محمد صلاح إلى التهديف مرة أخرى بعد 8 مباريات، لم يسجل خلالها، وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه والـ18 له في هذا الموسم، ثم أحرز إندرسون الهدف الثالث.

وبذلك يتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي، مؤقتا بـ82 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشيستر سيتى، بينما يقبع ساوثهامبتون في المركز الـ16 برصيد 33 نقطة.

وكان اللقاء في إطار الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب سانت ميريز.